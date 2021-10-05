Москва, 5 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. До конца 2021 года стоимость биткоина может превысить 50 тысяч долларов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявила финансовый аналитик инвестиционной платформы Марго Пажинская.

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«С начала года стоимость биткоина повышалась более чем в два раза — с 29,3 тысяч долларов до 63,5 тысяч. Ожидается, что биткоин продолжит укреплять свои позиции, и до конца этого года стоимость может превысить 50 тыс. долларов, — сказала она. — В конце сентября курс биткоина из-за запретов со стороны Китая упал ниже 42 тыс., потери составили около 6%. Сейчас цена не только нормализовалась, но и выросла более чем на 6 тыс. — до 48,2 тыс. долларов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что причиной роста курса биткоина стало обещание властей США не запрещать криптовалюты.