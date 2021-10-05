Москва, 5 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Фунт стерлингов остается одной из стабильных мировых валют, устойчивость которой не вызывает сомнений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявила старший научный сотрудник научно-исследовательского центра изучения проблем центральных банков института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Божечкова. Так она прокомментировала информацию о том, что ЦБ РФ понизил долю доллара и евро в международных резервах РФ в пользу фунта стерлингов и золота.

Британские фунты стерлингов

«Диверсификация структуры международных резервов в пользу золота и фунта стерлингов выглядит оправданной, учитывая рост мировых цен на золото и более высокие прогнозируемые темпы роста экономики Великобритании по сравнению с США и еврозоной, — сказала Божечкова. — Фунт стерлингов — одна из стабильных мировых валют, поддержку которой в перспективе будут оказывать позитивные прогнозы относительно быстрых темпов восстановления экономики Великобритании. Ее устойчивость в среднесрочной перспективе также не вызывает каких-либо серьезных сомнений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что Великобритания в среднесрочной перспективе сможет стабилизировать экономическую ситуацию, что позитивно скажется на динамике фунта стерлингов.