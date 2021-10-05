Москва, 5 октября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. То, что Центральный банк РФ снизил долю евро и доллара в международных резервах России, волне оправданно, если учесть рост мировых цен на золото и плавную ревальвацию юаня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявила старший научный сотрудник научно-исследовательского центра изучения проблем центральных банков института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Божечкова. Так она прокомментировала информацию о том, что Банк России снизил долю доллара и евро в международных резервах страны в пользу юаня, золота и фунта стерлингов.

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«Значительное изменение структуры валютных резервов произошло еще в 2018 году, когда доля активов в юанях выросла с 2,8% до 14,2%, а доля активов в долларах снизилась с 45,8% до 22,7%, — сказала Божечкова. — Такое изменение структуры было связано с необходимостью минимизации возможных геополитических рисков. По итогам I квартала 2021 года доля долларов в резервах составила 20,9%, евро — 28,8%, юаня — 13,2%, золота — 21,5%. Учитывая рост мировых цен на золото, плавную ревальвацию китайского юаня, а также сдержанные перспективы роста развитых экономик, абсолютно оправданной является сбалансированность текущей структуры резервов РФ, в соответствии с которой суммарно на долю доллара и евро приходит около 50% активов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что поскольку золото для международных резервов Банк России закупает в основном у российских компаний, это можно рассматривать как способ поддержки экономики.