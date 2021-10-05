Сеул, 5 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Девять из десяти взрослых жителей Южной Кореи получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

NIAID Вакцинация

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По состоянию на 5 октября, первую дозу вакцины от COVID-19 в Южной Корее получили 39,7 млн человек, что составляет 77,4% от общего населения страны или 90% от числа людей старше 18 лет.

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Полную вакцинацию в стране прошли 27,2 млн человек, что составляет 53% от общей численности населения или 61,6% взрослого населения.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1575 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 321 352.

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