Екатеринбург, 5 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Свердловской области очень сильны учительские традиции. Об этом в своём поздравлении ко Дню учителя заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Пресс-служба Минпросвещения России У школьной доски

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В качестве примера он показал фотографии, на которых запечатлены пять поколений семьи Суворовых. Их общий педагогический стаж насчитывает 155 лет. Первый в династии педагог — Татьяна Ивановна — ещё в дореволюционной России выбрала для себя редкую по тем временам профессию учителя начальных классов. А её дочь Ольга окончила педагогический вуз в 1941 году. Следующей в династии стала Наталья Суворова, которая учила детей физике, а в 1960-х писала по ночам справочники для своих учеников. В то время было сложно с учебной литературой. Ещё одна Ольга сейчас возглавляет школу №28 Екатеринбурга. Её дочери также выбрали семейную профессию.

Куйвашев добавил, что во время его встреч со школьниками каждый раз поднимается вопрос о том, какая профессия самая нужная и важная. Свердловской области нужны и конструкторы, и IT-специалисты, и инженеры, и строители, и врачи…

«Но я всегда отвечаю: учителя. Без учителя — ничего не будет. С праздником, наши дорогие!» — сказал губернатор.