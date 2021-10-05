Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 5 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Активность вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма не повлияла на работу аэропортов региона. Об этом сообщает в своём аккаунте в Twitter управляющая аэропортами Испании компания Aena.

HansenBCN Карта Канарских островов

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«Все аэропорты на Канарах работают», — говорится в сообщении.

При этом пассажиров попросили уточнять время вылета и прилёта рейсов.