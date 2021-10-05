Тбилиси, 5 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Грузии с 6 октября смягчат карантинные меры. Об этом 5 октября сообщил на брифинге глава операционного штаба при межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

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Он рассказал, что кафе и рестораны смогут закрываться не с 22:00, как сейчас, а с 23:00. Кроме того, снимаются ограничения на массовые мероприятия. Это касается и футбольного матча между сборными Грузии и Греции, который должен пройти в Батуми.

«На запланированный на 9 октября футбольный матч Грузия — Греция будет допущено 33% зрителей», — сказал Гибрадзе.

Он добавил, что на стадион будут пускать тех, кто предоставит сертификат о пройденном курсе вакцинации от COVID-19, справку о перенесенной коронавирусной инфекции или результаты ПЦР-теста на коронавирус.