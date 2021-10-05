Москва, 5 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Самый популярный подарок ко Дню учителя — цветы. Букеты на профессиональный праздник покупают 43% родителей школьников в России, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

День учителя. Советская открытка

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На втором месте по популярности — подарочные сертификаты (13%), на третьем — наборы сладостей с чаем или кофе (12%). Дарят классным руководителям деньги 6%, технику для работы (принтер, планшет и т. д.) — 2% родителей

Среди других подарков учителям на профессиональный праздник — книги, билеты в театр, часы, фотоальбомы, ручки и проч. Не определились с выбором подарка на День учителя 38% родителей.

Опрос проведен 15−28 сентября 2021 года. Опрошены 3000 родителей школьников в 559 населенных пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, первыми в России День учителя начали праздновать 5 октября 2021 года на Камчатке.

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