Москва, 5 октября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 895 пациентов, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 5 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 211 696.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 25 110 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 7 637 427.

При этом уточняется, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 6 759 059 человек, 18 568 из которых — за последние сутки.

Отметим, днем ранее в России за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 883 пациента.