Сеул, 5 октября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 25 355 человек. Об этом 5 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 5 октября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 39 739 505 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 77,4%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 21 201 291 человек, препаратом AstraZeneca — 11 092 542 человека, препаратом Janssen — 1 447 784 человека, Moderna — 5 997 888 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 209 328 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 27 225 977 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1575 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 321 352.

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