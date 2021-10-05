Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 5 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Институт вулканологии Канарских островов выразил благодарность иностранцам, сотрудничающим с испанцами в рамках мониторинга активности вулкана Кумбре-Вьеха. Соответствующее заявление опубликовано в аккаунте института в Facebook.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

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"Сердечное спасибо всем нашим зарубежным друзьям и коллегам, которые сотрудничают с Involcan в рамках усиления мониторинга вулканической активности Кумбре-Вьеха (остров Пальма, Канарские острова, Испания) и таким образом вносят свой вклад в изучение развития текущего эруптивного процесса и дают рекомендации гражданской обороне», — говорится в заявлении.

Отмечается, что некоторые иностранцы приехали из своих стран на Пальму, чтобы работать с испанской стороной, а другие работают удалённо, непосредственно из своих учреждений, чтобы помочь Испании в решении этой задачи, конечная цель которой — помочь острову: «Involcan также хотел бы поблагодарить доктора Патрика Алларда, президента Международной ассоциации вулканологии и химии земных недр (IAVCEI), за его присутствие на Пальме».

Институт вулканологии Канар опубликовал список сотрудничающих с ними организаций по текущему процессу на Кумбре-Вьеха: это Университет Огайо, США; Институт наук о Земле (ISTerre); Университет Савойя Монблан, Шамбери, Франция; Институт физики глобуса в Париже, Франция; Исландское метеорологическое управление, Исландия; Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV), Италия; Институт электромагнитного исследования окружающей среды (IREA-CNR), Италия; Университет Палермо, Италия; Римский университет, Италия; Университет Нагоя, Япония; Токийский технологический институт, Япония; Токийский университет, Япония; Манчестерский университет, Великобритания; Бристольский университет, Великобритания; Университет Портсмута, Великобритания; Университетский колледж Лондона, Великобритания; Женевский университет, Швейцария.