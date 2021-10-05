Москва, 5 октября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Экономические условия в России благоприятные, экономика растет динамично после потерь на фоне пандемии коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Совфеде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Экономические условия достаточно благоприятные, экономика восстановилась, ее устойчивость усилилась», — сказал министр.

«Мы, если посмотреть на мировую экономику в целом, выглядим очень хорошо», — заявил Силуанов.

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