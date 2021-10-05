Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Участок трассы А-147 «Джубга — Сочи» в ночь на 5 октября оказался частично разрушен в результате просадки дорожного полотна, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Оползень

«На федеральной автодороге А-147 на Мамайском перевале в сторону поселка Дагомыс произошел оползень по всей ширине трех полос. Принято решение об ограничении движения грузового транспорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на указанном участке дороги организовано реверсивное движение, в настоящее время там проводится ремонт дорожного полотна.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Ставропольском крае размыло автодорогу в Петровском округе — объезд Светлограда в сторону Благодарного.

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