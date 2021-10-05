Москва, 5 октября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Представители сервиса аналитики TGStat назвали число уникальных пользователей, зарегистрировавшихся в мессенджере Telegram из-за сбоя в работе других социальных сетей. Об этом 5 октября пишет издание «Канобу».

Эмблема Telegram

"По нашей оценке, за последние несколько часов в Telegram зарегистрировалось более 50 млн новых пользователей», — рассказал руководитель сервиса аналитики TGStat Юрий Кижикин. Представители мессенджера не давали точных данных о росте числа пользователей.

ИА REGNUM напоминает, что 4 октября 2021 года произошёл массовый сбой в работе ряда социальных сетей и мессенджеров. В течение шести часов люди по всему миру не могли воспользоваться Facebook, Instagram, WhatsApp и рядом других сервисов.