Москва, 5 октября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Сбои, связанные с ошибкой амортизации наподобие того, что произошло 4 октября, уже имели место у Facebook ранее. Об этом 5 октября заявил эксперт по кибербезопасности Игорь Егоричев на телеканале «Россия 24».

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«Facebook неоднократно отличался своей неаккуратностью. Это и 2015−16 годы, когда были подобные ошибки — тогда, правда, не работали только структуры Facebook, и он составлял всего порядка 30 млн человек, а сейчас совсем другие цифры», — заявил Егоричев.

«Проблемы с DNS тоже существуют и существовали не только у Facebook. В 2016 году, например, если я не ошибаюсь, были недоступны в результате атак CNN, Twitter, связанные системы», — указал он.