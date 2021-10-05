Заречный, Пензенская область, 5 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Жительница города Заречного Пензенской области, ожидая доходов от участия на биржевых торгах, перевела мошенникам более 1 млн рублей. С соответствующим заявлением в полицию обратилась 36-летняя пострадавшая, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Телефонное мошенничество

Со слов женщины, она зарегистрировалась в интернете на торговой платформе для участия в биржевых торгах, где указала свои контактные данные. Спустя какое-то время, ей в приложении «Skype» позвонил незнакомец и сообщил, что является экспертом брокерской фирмы. Для того, чтобы начать зарабатывать, необходимо внести деньги на депозитный счет личного кабинета, заверил звонивший. Женщина со своего счета электронного кошелька в течение двух дней перевела более 19 тыс. рублей. Еще через несколько дней на ее банковский счет поступили около 4 тыс. рублей, а после снова позвонил неизвестный, который объяснил, что это первая прибыль от вложенных средств. Для увеличения дохода он рекомендовал инвестировать более крупную сумму денег. Женщина сначала перевела около 80 тыс. рублей, затем оформила несколько кредитов. Позднее заявительница перевела более 912 тыс. рублей на предоставленные лжеэкспертом счета. Когда денег не осталось, пензячка пошла к своей матери, чтобы взять их в долг. Мать наивной женщины узнала для каких целей нужны деньги и объяснила дочери, что она стала жертвой мошенников. Только после этого потерпевшая обратилась в полицию.

Общий материальный ущерб составил свыше 1 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, 67-летняя местная жительница Ижевска в конец 2020 года, следуя указаниям людей, которые представились биржевыми брокерами, установила несколько приложений для участия в биржевых торгах. Для того, чтобы делать ставки, она взяла кредиты в шести различных банках.

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