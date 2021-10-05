Москва, 5 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Ошибка, которая привела к глобальному сбою в работе интернета 4 октября, произошла, скорее всего, по вине Facebook. Об этом 5 октября заявил эксперт по кибербезопасности Игорь Егоричев на телеканале «Россия 24».

Facebook

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«Таблицы маршрутизации, которые позволяют сравнивать и находить имя сайта и место его расположения. По тем данным, которые есть сейчас, скорее всего, ошибка произошла по вине Facebook, который неправильно указал маршрутизацию», — заявил Егоричев.

«Тем более, четвёртого числа утром было отмечено, что из глобальных таблиц маршрутизации были вынесены данные, которые работают на Facebook. По-видимому, ошибка техническая, если мы берём официальное (объяснение), привела к тому, что произошло», — отметил он.