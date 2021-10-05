Якутск, 5 октября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. План ремонта дорог в Якутии на 2021 год выполнен на 72,58%. Всего в регионе до конца октября отремонтируют 221 км автомобильных проездов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе ГКУ «Управление автомобильных дорог Якутии».

Министрество транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Ремонт дороги

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Ремонты в республики проводились на 23 объектах. В том числе уложен асфальт на участках автомобильной дороги «Умнас» (20,5 км), автодороги «Нам» между сёлами Сырдах и Тулагино (4,16 км), Аппаны и Хатырык (18,5 км). Ремонтные работы также велись на автодорогах «Хатассы» «Амга», «Анабар», «Яна», «Мюрю», «Бетюн», «Уолба-Булун», «Харбалах» и «Оймякон».

"С начала дорожного сезона на заявленных в план 23 объектах общий процент выполнения работ составил 72,58%. В первой декаде октября планируется ввести в эксплуатацию 7 объектов, протяженностью свыше 102 км, остальные 15 объектов будут сданы до конца текущего месяца. Ещё один объект был сдан в сентябре», — проинформировали в Управтодоре Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Якутии было отремонтировано в рамках нацпроекта порядка 200 км автодорог.

Всего благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в 84 регионах в нормативное состояние приведут около 16 тыс. км.