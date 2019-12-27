Якутск, , 06:03 — REGNUM В Якутии в 2019 году все работы на региональных дорогах выполнены на 100%, деньги освоены полностью в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минтранспорта и дорожного хозяйства республики.

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В Якутии было введено 148 км дорог. Из них 122,9 км на региональных дорогах и 25,8 км в Якутске. Благодаря нацпроекту в Якутии ликвидировано 11 аварийных участков, установлено 32 стационарных комплекса фотовидеофиксации.

В 2020 году запланированы ремонтные работы на 33 объектах. К вводу в эксплуатацию подготовят 183,3 км автомобильных дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке в 2020 году отремонтируют 3,4 км региональных дорог.