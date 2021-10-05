Нью-Йорк, США, 5 октября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Американская газета New York Times убрала из своей статьи информацию о том, специалисты компании Facebook использовали болгарку для того, чтобы добраться до серверов и перезапустить их вручную.

Webfwd.co.uk Соцсети

Следите за развитием событий в трансляции: «Глобальный сбой в работе мессенджеров и соцсетей — все новости»

«В более ранней версии статьи была допущена неточность по поводу средств, которые использовала команда Facebook для получения доступа к серверным компьютерам в центре сбора и обработки данных в Санта-Кларе в Калифорнии. Команде (Facebook) не пришлось резать защитное ограждение с помощью промышленной болгарки», — говорится в материале издания.

Как передавало ИА REGNUM, ранее инженеры Facebook сообщили, что сервисы компании несколько часов не работали 4 октября по всему миру из-за сбоя в сетевом трафике.

Отметим, 4 октября приложения Facebook, Instagram, WhatsApp и некоторые другие перестали работать. Глобальный сбой наблюдался около семи часов, его назвали крупнейшим для Facebook за всё время.