Москва, 5 октября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В конце 2021 года стоимость биткоина может достигнуть 100 тысяч долларов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявила руководитель российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Биткоин

«Очередной скачок стоимости биткоина может быть реакцией рынка на создание в Новой Зеландии Международного биткоин-фонда Vault Digital Funds, который будет инвестировать в существующие ETF с биткоинами и приведет к притоку новых инвесторов, — сказала Левашенко. — По прогнозу британской компании финансовых услуг Standard Chartered, стоимость биткоина достигнет пика в конце 2021 года либо в начале 2022 года, превысив значение в 100 тыс. долларов. Однако в целом стоит обратить внимание, что доля биткоина на рынке снижается. Если в сентябре 2019 году он занимал 67,8% рынка, то в сентябре 2021 года только 42,5%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что мировой рынок криптовалют будет трансформироваться.