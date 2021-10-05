Стокгольм, 5 октября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Тренерский штаб сборной Швеции по хоккею определился с первыми тремя игроками, которые поедут на зимние Олимпийские игры — 2022. Об этом 5 октября сообщает Aftonbladet.

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В заявку команды вошли защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанежад и форвард «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября сборная Канады объявила имена первых трёх игроков, вызванных на ОИ-2022. Ими стали Конор Макдэвид, Сидни Кросби и Алекс Пьетранджело.

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