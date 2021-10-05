Москва, 5 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Учитель физики из тюменской гимназии Екатерина Костылева победила во всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2021». Сообщение об этом опубликовано 5 октября на странице конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

AlexTitovD Тюмень

Имя победителя объявила вице-премьер Татьяна Голикова в историческом парке «Россия — Моя история». Екатерина Костылева работает учителем физики в гимназии №16 города Тюмени.

10 октября в Государственном Кремлёвском дворце на праздничном концерте Костылевой вручат главный приз — Большого хрустального пеликана. Учитель станет советником министра просвещения на общественных началах.

В финал конкурса также вышли учитель физики из Москвы Артем Барат, учитель английского языка из Казани Мария Голованова, учитель истории из Хабаровска Дмитрий Морозов, учитель русского языка и литературы из Ставрополя Анастасия Шрамко.

Конкурс для учителей в России проводят более 30 лет. В 2020 году, как сообщало ИА REGNUM, в финале победил преподаватель математики из Ростовской области Михаил Гуров.

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