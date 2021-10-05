* талибах — запрещённая в России организация

Париж, 5 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Положение женщин в Афганистане, после того, как власть в стране захватило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), является ужасным. Об этом 5 октября заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью радиостанции France Inter.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Ситуация для женщин в Афганистане сегодня ужасна. Поэтому многие из них покинули страну. Международное сообщество помогло им настолько, насколько могло … Франция внесла свой вклад по максимуму … Много женщин, которые в последние годы могли получить доступ к образованию, спорту, искусству, вдруг увидели, как все окна и двери закрываются», — сказал он.

Также французский лидер отметил, что названное радикальное движение должно обеспечить женщинам Афганистана будущее, что, по словам Макрона, будет для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) одним из условий для их признания странами мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что участие миссии Германии в Афганистане за 20 лет обошлось в более чем €17,3 млрд.