На Украине раскрыли планы спасения без газа зимой
Киев, 5 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Компания НАК «Нафтогаз Украины» получит от оператора газотранспортной системы (ГТС) страны 48 млрд гривен ($1,8 млрд) на закупку топлива для преодоления дефицита газа зимой. Соответствующий план спасения страны зимой раскрыло издание «Экономическая правда».
Отмечается, что одним из вызовов для нового правления компании стало прохождение отопительного сезона в условиях нехватки 4 млрд кубометров газа. Так, вместо необходимых 19 млрд, на Украине есть только 15 млрд.
При действующих спотовых ценах на газ закупка такого объема обойдется Киеву более чем в 120 млрд гривен (около $4,5 млрд).
Решением проблемы стало постановление украинского правительства, согласно которому компания-оператор страны предоставит «Нафтогазу» компенсацию за потерю контроля над ГТС при проведенном в прошлом году анбандлинге.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что после того, как транзит российского природного газа в Венгрию через территорию Украины был прекращен, украинская сторона может импортировать его по т.н. виртуальному реверсу лишь из Польши и Словакии.
Читайте также: В Киеве заявили о возможности реверса газа на Украину из Польши и Словакии