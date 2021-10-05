Киев, 5 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Компания НАК «Нафтогаз Украины» получит от оператора газотранспортной системы (ГТС) страны 48 млрд гривен ($1,8 млрд) на закупку топлива для преодоления дефицита газа зимой. Соответствующий план спасения страны зимой раскрыло издание «Экономическая правда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Отмечается, что одним из вызовов для нового правления компании стало прохождение отопительного сезона в условиях нехватки 4 млрд кубометров газа. Так, вместо необходимых 19 млрд, на Украине есть только 15 млрд.

При действующих спотовых ценах на газ закупка такого объема обойдется Киеву более чем в 120 млрд гривен (около $4,5 млрд).

«Но даже если котировки сократятся кратно, на недостающие 4 млрд кубометров «Нафтогазу» нужны будут десятки миллиардов гривен», — подчеркивает издание.

Решением проблемы стало постановление украинского правительства, согласно которому компания-оператор страны предоставит «Нафтогазу» компенсацию за потерю контроля над ГТС при проведенном в прошлом году анбандлинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что после того, как транзит российского природного газа в Венгрию через территорию Украины был прекращен, украинская сторона может импортировать его по т.н. виртуальному реверсу лишь из Польши и Словакии.

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