Киев, , 15:20 — REGNUM После того, как транзит российского природного газа в Венгрию через территорию Украины был прекращен, украинская сторона может импортировать его по т.н. виртуальному реверсу лишь из Польши и Словакии. Об этом 4 октября заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Виртуальный реверс давно доступен по всем направлениям, где есть транзитный поток. В настоящее время это Словакия и Польша», — написал он, отвечая на комментарии на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что с 1 октября транзит природного газа из России в Венгрию через территорию Украины не возобновлялся.