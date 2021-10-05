Менло-Парк, США, 5 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Масштабный сбой в работе сервисов Facebook не привёл к утечке данных пользователей. Об этом говорится в заявлении американской компании.

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«У нас нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого простоя», — отметили в Facebook.

В компании заявили, что подключение сервисов к сети Интернет восстановлено, специалисты активно трудятся, чтобы сервисы полностью возобновили работу. Сбой затронул работу внутренних инструментов Facebook, из-за чего быстро определить и устранить причины неполадки не получалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в Facebook объяснили, что причиной крупного сбоя, который продолжался несколько часов 4 октября, стали неудачные изменения в конфигурации маршрутизаторов. Эти устройства координируют обмен трафиком между центрами данных.

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