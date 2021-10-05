Вашингтон, 5 октября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» и стыковку российского пилотируемого корабля «Союз МС-19» с киноэкипажем к Международной космической станции (МКС) собирается транслировать в прямом эфире Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом 5 октября сообщается на сайте NASA.

(сс) Gubina-anatasia2010 РН Союз

«Освещение со стороны NASA начнется в 04:15 (11:15 мск) по NASA TV, в нашем приложении и на сайте. Стыковка космического корабля запланирована на 08:12 (15:12 мск), NASA начнет транслировать событие в 07:30 (14:30 мск). На 09:30 (16:30 мск) запланирована трансляция открытия люков между станцией и кораблем и приветствия российского экипажа», — говорится в сообщении.

Помимо того, в нем указывается, что этот запуск, как считают в NASA, станет символом расширения возможностей использования космоса в коммерческих целях и включением в этот перечень съемок художественных фильмов.

Отметим, запуск космического корабля «Союз МС-19» в МКС будет произведен 5 октября в 11:55 мск с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2.1а». На нем в космос отправятся космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые будут снимать первый в мире художественный фильм в космосе.