Киев, , 10:22 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины. Об этом он заявил в опубликованном 5 октября интервью РБК-Украина.

Виталий Кличко Gov.ua

Кличко отметил, что на сегодняшний день у него нет планов баллотироваться в президенты, и о подобных намерениях он никогда не говорил. По словам политика, вопросы журналистов о его президентских амбициях лишь «внушают нервозность» людям, которые наблюдают за возможными кандидатами в президенты.

«У меня сегодня огромное количество задач в городе», — подчеркнул киевский мэр.

Кличко выразил уверенность что его партия «УДАР» примет участие в парламентских выборах, намеченных на 2023 год.

Как сообщало ИА REGNUM, Кличко — Киевский городской голова с 2014 года. Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2024 года.

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