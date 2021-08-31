Киев, , 16:32 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко считает «некультурным» нынешнего министра культуры Украины Александра Ткаченко, отказавшегося посетить заседание Киевсовета.

Кличко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом глава столицы Украины заявил сегодня, 31 августа, по итогам заседания Киевсовета.

Кличко заявил, что на заседание официально пригласили Ткаченко, чтобы заслушать информацию о деятельности в сфере охраны культурного наследия.

«Министр культуры на наше приглашение прийти на заседание через соцсети передал, что, мол, «не на тех напали». И это, мол, он Виталия Кличко к себе вызовет. Ну как-то некультурно для министра культуры», — отметил мэр.

Он заявил, что подобный тон общения — это неуважение и к депутатам, и к общественности города и призвал министра культуры «так-то держать себя в руках».

ИА REGNUM напоминает, что отношения Кличко и офиса президента Украины обострились в середине августа после того, как партия Кличко «УДАР» в специальном заявлении потребовала от центральной власти остановить политическое давление через правоохранительные органы. Мэр и его соратники призвали международных партнеров отреагировать на действия украинской власти и «помочь вернуть ее на путь законности».

После этого Кличко пытались вызвать на заседание СНБО — как заявили источники, для увольнения или даже задержания, но мэр Киева проигнорировал этот вызов.