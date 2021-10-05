Тбилиси, 5 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 33 679 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2800 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 5 октября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 621 420 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 593 153 победили инфекцию, в том числе 1485 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 9110 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 42 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4025 пациентов, в оборудованных гостиницах — 597.

Днём ранее в Грузии после проведения 16 066 тестов выявили 867 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 1877 человек, умерли за сутки 30 пациентов с COVID-19.