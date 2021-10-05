Москва, 5 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Российский актер, народный артист РФ Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве с положительным тестом на коронавирус. Об этом 5 октября сообщает Телеграмм-канал «Mash».

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"Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом в Москве», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации «Mash», 67-летний актер был доставлен в медучреждение еще 2 октября с положительным тестом на SARS-CoV-2 и поражением лёгких 25−50%. При этом отмечается, что медики оценивают состояние Гаркалина как тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября стало известно, что один из основателей партии «Яблоко» Алексей Явлинский, в конце сентября 2021 года перенёсший операцию на сердце, выписан из больницы.