Хабаровск, 5 октября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Хабаровском крае продолжается подключение к теплоснабжению социальных учреждений и жилья. Так, 4 октября отопительный сезон стартовал и в Хабаровске — жилищный фонд начнут подключать 7 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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При подготовке к отопительному периоду в Хабаровске капитально отремонтировано 9,6 км муниципальных тепловых сетей, 49,8 км электрических сетей, 9,4 км водопроводных и канализационных сетей, подготовлено восемь муниципальных котельных.

На 5 октября тепло запустили на социальные объекты в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Верхнебуреинском, Охотском, Николаевском, Ульчском, Солнечном, Амурском, Комсомольском, Ванинском, Вяземском и Бикинском, а также районах им. Лазо и им. Полины Осипенко, в Комсомольске-на-Амуре. До конца недели придет тепло в жилые дома в Нанайском, Советско-Гаванском, Хабаровском районах и в Вяземском.

Как сообщало ИА REGNUM, в арбитражи РФ поступило два банкротных иска, ответчиками по которым выступают муниципальные предприятия сферы теплоснабжения из Свердловской и Ленинградской областей. Оба дела пока к производству не приняты.