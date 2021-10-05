Тегеран, 5 октября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. 4 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 121 347, причем 238 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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"238 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 121 347», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 14 607 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2163 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5115 796 пациентов из общего числа 5 638 735 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 5727 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 41 809 085 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.