Джакарта, 5 октября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо упомянул о трансформации современной системы обороны на церемонии празднования 76-й годовщины создания национальных вооруженных сил, сообщает Kompas.

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«Перед лицом более широкого спектра угроз трансформация системы обороны должна и далее закладывать основу для формирования оборонного потенциала, соответствующего последним достижениям в военных технологиях», — заявил глава государства.

По словам Джоко Видодо, Индонезия должна перейти от политики расходов на оборону к политике долгосрочных инвестиций в оборону.

Президент призвал вооруженные силы Индонезии продолжать внедрять новейшие технологии внутри страны.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония празднования 76-й годовщины создания национальных вооруженных сил Индонезии состоится у президентского дворца в Джакарте 5 октября 2021 года.