Белгород, 5 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точки роста» созданы на базе 45 общеобразовательных организаций Белгородской области в 2021 году. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков, поздравляя 5 октября педагогов с профессиональным праздником.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Букет

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Новые «Точки роста» расположены в сельской местности и малых городах. На их оснащение было направлено более 70 млн рублей, заниматься в центрах будут почти 10 тысяч белгородских школьников.

«Они смогут укрепить базовые и получить дополнительные знания по физике, химии, биологии и другим программам. Среди нового оборудования — компьютеры и оргтехника, цифровые лаборатории, инструменты и материалы для практических работ, конструкторы по робототехнике. От всей души поздравляю всех наших учителей! Это один из всенародно любимых праздников. У всех нас есть первый учитель, любимые учителя, которым мы благодарны всю жизнь! Спасибо вам за то, что делитесь широтой своей души с нашими детьми! Счастья, здоровья, достатка, всего самого доброго!» — поздравил педагогов на своей странице в социальной сети глава региона.

В 2022 году в Белгороде планируют капитально отремонтировать 12 школ, а также 10 детских садов.