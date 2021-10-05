Тирасполь, 5 октября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В ходе 314 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 144 случая заражения коронавирусом. Об этом 5 октября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 56 991 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 53 117 человек, в том числе 359 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1366 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали четыре таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 519 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 160 случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 359 человек. В республике зафиксировали шесть случаев смерти пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в ПМР в сентябре в сутки в среднем выявляли по 128 случаев заражения коронавирусом. Это почти в три раза больше, чем в августе.