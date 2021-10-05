Москва, 5 октября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Воздух в Москве 5 октября прогреется до 11 градусов тепла, сообщает центр погоды «Фобос».

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Согласно прогнозу, ситуацию определит западная периферия антициклона с центром над Волго-Вятским регионом. В связи с этим осадки маловероятны, из-за плотных облаков может выглянуть солнце, а температура может быть немного выше нормы.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Воздух прогреется до 11 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 12 градусов. Скорость ветра будет достигать до восьми метров в секунду.