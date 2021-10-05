Канберра, 5 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В то время, как цифры по коронавирусу устремились ввысь в австралийском штате Виктория, эпидемиологическая ситуация в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) постепенно стабилизируется. За последние сутки в штате выявили всего 608 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 октября сообщил телеканал Nine News.

(сс) Herry Lawford Сидней, Австралия

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За последние 24 часа от COVID-19 в Новом Южном Уэльсе скончались еще семь человек. 88,5% жителей штата получили первую дозу вакцины от COVID-19, 67,5% — сделали обе прививки.

С момента начала вспышки «Дельта"-варианта SARS-CoV-2 в июне в Новом Южном Уэльсе более 60 000 человек заразились коронавирусом.

Как отмечают журналисты Nine News, приведенный 5 октября к присяге новый премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте намерен ослабить ковид-ограничения как можно скорее.