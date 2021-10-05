Канберра, 5 октября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Поскольку жители австралийского штата Виктория, где эпидемиологическая ситуация не позволяет гражданам совершать покупки в магазинах, делают все больше онлайн-заказов в условиях локдауна, Почта Австралии оказалась заваленной работой, что привело к сбоям на территории всей страны. Об этом 5 октября сообщил телеканал Nine News.

Цитата из мф Каникулы в Простоквашино. реж.Владимир Попов. 1980. СССР Почта

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Фотография, сделанная на одном из складов рассылки, показала, что почтовая служба имеет дело с огромным количеством грузов — запечатанные ящики, коробки и пакеты буквально лежали друг на друге в огромном помещении.

Генеральный менеджер по корпоративным связям Почты Австралии Мишель Скехан призналась в эфире радиостанции 3AW, что фотография выглядела «немного устрашающей». Она также подтвердила, что Почте Австралии на этот раз было труднее справиться с доставкой товаров, чем во время предыдущих локдаунов.

«Мы оказались в не самой лучшей ситуации», — заявила Скехан в эфире радиостанции.