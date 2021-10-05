Кишинёв, 5 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Стоимость услуг ЖКХ этой зимой для жителей Молдавии вырастет, но правительство страны предоставит ряд граждан субсидии. Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в эфире телеканала PRO TV Chisinau.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

«Правительство представит пакет субсидий. И пакет будет более щедрым для наиболее уязвимых. Те, кто имеет более высокое потребление, мы считаем, что они также имеют более высокие доходы и могут позволить себе эти повышения», — сказал Спыну.

Он также прокомментировал переговоры о поставках газа в Молдавию из России. По словам министра, ситуация на газовом рынке уникальная, так как цена на голубое топливо резко выросла.

Спыну отметил, что цена на газ превысила $1000 за тысячу кубометров, а молдавская сторона договорилась о поставках на октябрь по цене $790. Переговоры об условиях продления контракта продолжаются.

Напомним, срок контракта о поставках газа из Россию в Молдавию завершился 30 сентября. Новое молдавское правительство отказалось принимать участие в переговорах о продлении соглашения, оставив это на руководство компании «Молдовагаз».