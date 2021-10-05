Мельбурн, Австралия, 5 октября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. За последние 24 часа в австралийском штате Виктория выявили 1 763 случая заражения коронавирусом, что стало наибольшим ежедневным числом случаев SARS-CoV-2, зарегистрированным в штате за все время пандемии. Об этом 5 октября сообщил телеканал Nine News.

Simon Clancy Австралия

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В то же время, выступая на очередной пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в штате, премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс остался непреклонен — он заявил, что не намерен сворачивать реализацию дорожной карты по отмене антикоронавирусных ограничений.

«Мы делаем все возможное, чтобы реализовать эту дорожную карту … Я хочу попытаться дать людям как можно больше свободы, как можно быстрее и как можно безопаснее», — подчеркнул Эндрюс.

Отмечается, что первый этап снятия ковид-ограничений намечен на 26 октября.