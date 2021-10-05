Лондон, 5 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Цена газа в Европе продолжает расти. В ходе торгов 5 октября обновлён новый исторический рекорд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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Так, согласно данным биржи ICE, уже после открытия торгов цена на газ в Европе превысила рекордные $1200 за тысячу кубометров. А затем приблизилась к отметке $1230 за 1 тыс. кубометров. Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу голландского TTF составила $1228,8.

Как сообщало ИА REGNUM, стремительный рост стоимости голубого топлива начался с 10 сентября, когда цена на газ достигла 710 долларов за тысячу кубометров. 14 сентября цена газа в Европе побила новый рекорд и превысила $800 за 1 тыс. кубометров. Уже к 4 октября в ходе торгов цена на газ в Европе обновила очередной исторический максимум, превысив $1200 за 1 тыс. куб. м.

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Первого октября цена на газ в Европе достигла $1199 за тысячу кубометров. Так, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила 1199,44 доллара за 1 тыс. куб. м, или €100 за 1 МВт·ч.