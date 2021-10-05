Москва, 5 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Запуск российской автоматической станции «Луна-25» намечен на июль следующего года, российско-европейской миссия «Экзомарс» на сентябрь 2022 года. Об этом 5 октября сообщил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала.

Алексей Кондратов aex.ru АМС «Луна-25»

«В следующем году в июле мы планируем миссию на Луну («Луна-25»). <…> Ну, а сентябрь — это у нас «Экзомарс», девятимесячная миссия на Марс», — сказал он.

Отметим, автоматическая станция «Луна-25» станет первым отечественным аппаратом в современной России для исследования Луны, также в 2024 году должна быть запущена станция «Луна-26», в 2025 году — «Луна-27» и в 2027—2028 годах — «Луна-28».

Как сообщало, 4 октября генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев рассказал, что первый запуск нового российского пилотируемого космического корабля «Орел» может быть перенесен на более поздний срок.