Вашингтон, 5 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Бостон Брюинз» в предсезонном матче перед стартом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Vk.com/ivan_provorov Иван Проворов

В составе «Филадельфии» шайбы забросили нападающий Шон Кутюрье и российский защитник Иван Проворов. У «Бостона» отличился забросил Джек Студничка.

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