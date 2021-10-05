Москва, 5 октября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В работе сайта Госдумы наблюдаются сбои, сообщается о внутренней ошибке сервера, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября.

Госдума

Следите за развитием событий в трансляции: «Глобальный сбой в работе мессенджеров и соцсетей — все новости»

"Извините, страница недоступна», — предупреждает сайт.

В нижней палате парламента заверили, что о проблеме знают.

«Идет работа по устранению», — сказал собеседник агентства.

Накануне Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались почти на семь часов недоступны для пользователей. Рост посещаемости привел к сбоям в других мессенджерах, соцсетях и сервисах. Сбой в работе Facebook был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, сообщает команда инженеров компании.