Вашингтон, 5 октября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Компания Microsoft официально выпустила операционную систему Windows 11 на день раньше планируемой даты, сообщает The Verge.

Ben Franske Microsoft

Ожидалось, что новая ОС выйдет 5 октября. При этом она стала доступна для загрузки на день раньше заявленного срока.

«Windows 11 — это новый опыт Windows, призванный приблизить вас к тому, что вы любите», — заявили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Microsoft представила операционную систему Windows 11 в июне 2021 года. У новой ОС новый дизайн — по сравнению с Windows 10. Новые возможности будут заметны, начиная с «Пуска» и «Панели задач».

Читайте также: Windows 11 может снизить производительность компьютера в видеоиграх