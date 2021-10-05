Сеул, 5 октября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 5 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащий Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у одного представителя Объединённого комитета начальников штабов и по одному военнослужащему в пяти различных подразделениях страны.

Известно, что пять военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 230.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1843.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1729 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 289 263.