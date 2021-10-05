Нацпроект «Производительность труда» охватит более 560 предприятий Москвы
Москва, 5 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Москве к 2024 году к национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» планируют присоединиться 563 городских предприятия, сообщается на портале мэра столицы.
Столичным предприятия в рамах нацпроекта будет оказана адресная помощь в настройке производственного процесса. Главная задача — обеспечить ежегодный рост производительности труда на предприятиях не ниже 5% в год.
В России нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» стартовал в 2018 году. За первые шесть месяцев его участниками стали около 2800 предприятий, и их число продолжает расти — в 2024 году оно может превысить 5 тысяч.
Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» является единственным в своём роде самоокупаемым для государства.
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