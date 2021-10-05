Канберра, 5 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая 5 октября в эфире телеканала Nine News, в очередной раз раскритиковал премьер-министра Квинсленда Анастейшу Палащук за ее жесткую позицию в отношении регулирования границы штата на фоне пандемии и заявил, что у федеральное правительства не будет «опустошено» из-за постоянных траншей правительству одного штата.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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Однако высшее руководство Квинсленда посчитало комментарии премьер-министра страны несправедливыми, настаивая на том, что Моррисону необходимо выделять еще больше денег в «чрезвычайные времена».

«Им нужно там разобраться со своими проблемами в Квинсленде», — отметил Моррисон, добавив, что его правительство «осыпало штаты деньгами» в ходе пандемии.

Моррисон также подчеркнул, что правительство Квинсленда действовало так, как будто оно «собиралось держать федеральное правительство в заложниках и пытаться вымогать … деньги из-за ковида».